Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 15.492 Punkte. Am heutigen letzten Handelstag in Deutschland vor dem verlängerten Osterwochenende sei es auf der Terminseite recht ruhig. Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) veröffentliche die Zahlen zum ersten Quartal. Im Fokus stehen dürften die Autowerte. Goldman Sachs habe hier die Ziele für Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) nach unten korrigiert. Zudem habe die US-Investmentbank die Einschätzung für BMW von "buy" auf "neutral" gesenkt. Positiv bleibe Goldman Sachs hingegen für die Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911). Hier laute das Votum weiter "buy". Das Kursziel wurde deutlich erhöht: von 117 Euro auf 145 Euro.



Zudem dürfte die Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) weiter im Blickfeld bleiben. Das Papier habe nach der starken Rallye in den vergangenen Wochen am Mittwoch einen kräftigen Rücksetzer hinnehmen müssen. Mit einem Minus von mehr als sieben Prozent sei die Aktie der Top-Verlierer im DAX gewesen. Und auch die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) dürfte im Fokus bleiben. Sie sei am Mittwoch einem Plus von drei Prozent der stärkste Wert des Tages im DAX gewesen. Anleger sollten beachten, dass die Aktie heute ex Dividende gehandelt werde.



Eher schwache Vorgaben kämen von den Börsen aus den USA und Asien. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zwar leicht um 0,2 Prozent auf 33.482,72 Punkte zulegen können, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten aber nachgegeben. Der S&P 500 habe am Ende 0,3 Prozent auf 4.090,38 Zähler verloren, der NASDAQ 100 habe ein Minus von gut einem Prozent auf 12.967,20 Punkte verbucht.



Die Vorgaben aus den USA hätten auch die Börsen in Asien gedämpft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe zuletzt 1,3 Prozent verloren. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe 0,3 Prozent eingebüßt. Kaum verändert hingegen präsentiere sich der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. (06.04.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag noch den höchsten Stand seit Januar 2022 erklommen hatte, legte er zur Wochenmitte den Rückwärtsgang ein, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Mittwoch sei der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 15.520,17 Punkte aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Gründonnerstag dürfte es etwas weiter nach unten gehen.