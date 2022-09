Der Handel am Freitag bringe Gewinne in allen Komponenten des DAX. Besonders gut würden sich die Industrie und der Sektor der diskretionären Güter und Dienstleistungen entwickeln.



Die Aufmerksamkeit der Anleger sei heute auch von SLM Solutions auf sich gezogen worden, dessen Aktien um 74% zugelegt hätten. Der Grund dafür sei die Übernahme des Unternehmens durch Nikon. Das japanische Unternehmen biete 20 Euro pro Aktie.



Einschätzungen von Analysten:



- Goldman Sachs stufe die Aktie von Henkel auf "cut" herab. Das Kursziel laute 62,00 Euro.

- Lufthansa werde von AlphaValue/Baader auf "add" hochgestuft.

- Nordex werde von Citi auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel laute 12 Euro. (02.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Sitzung der Woche bringt eine Erholung nach dem gestrigen Ausverkauf der Aktienindices, so die Experten von XTB.Die Anleger würden sich heute auf den NFP-Bericht konzentrieren, der von der FED genau beobachtet werde. In Deutschland seien heute bessere Daten zur deutschen Außenhandelsbilanz (Juli) veröffentlicht worden. Die Inflation (EPI) in der Eurozone sei auf 37,9% im Jahresvergleich (Prognose 37%/ Vorwert 36%) gestiegen.