Zudem stünden die Chemiewerte um BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) & Co im Blickfeld. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) wolle über die aktuelle Lage informieren. Es sollten aktuelle Zahlen zur Branchenkonjunktur erläutert, eine Mitgliedsumfrage vorgestellt und ein Blick auf 2024 geworfen werden.



Im Fokus dürften zudem Symrise (ISIN DE000SYM9999 / WKN SYM999) und Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) stehen. Smyrise habe am Donnerstagabend sein Margenziel gesenkt, Fresenius habe laut einem Bericht des Manager Magazins wohl den finalen Strich unter die Digitaltochter Curalie gezogen.



Ansonsten stünden wieder einige Analystenschätzungen im Blickfeld. Die UBS habe das Kursziel für Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL100) von 55 auf 60 Euro angehoben. Zudem hätten die Schweizer die Kaufempfehlungen für Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) und die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750) bestätigt. J.P. Morgan habe derweil das Kursziel für die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) leicht gesenkt.



Die US-Börsen hätten sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Der Dow Jones sei am Ende mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 37.248,35 Zählern aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,3 Prozent auf 4.719,55 Punkte gewonnen, der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei nach einem freundlichen Start in die Verlustzone gedreht und habe letztlich um 0,2 Prozent auf 16.537,83 Zähler nachgegeben.



Auch die asiatischen Märkte hätten am Morgen keine einheitliche Richtung gefunden. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,1 Prozent eingebüßt. Der Hang Seng in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) hingegen habe mit 2,4 Prozent deutlich im Plus gelegen. Auch der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe mit einem Gewinn von 0,9 Prozent aus dem Handel gehen können. (15.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Donnerstag kurzzeitig über die Marke von 17.000 Punkten gestiegen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die Zinssignale der Europäischen Zentralbank (EZB) hätten dann allerdings wie ein Bremsklotz gewirkt. Am Ende sei der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 16.752,23 Zählern aus dem Handel gegangen. Für den heutigen Freitag taxiere der Broker IG den DAX gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,1 Prozent höher auf 16.773 Punkte.Im Blickpunkt stehe heute der große Verfallstag. An diesem würden Terminkontrakte auf Aktien und Indices an den Terminbörsen auslaufen. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" spreche man, wenn Optionen und Futures auf Indices und einzelne Aktien am selben Tag verfallen würden.