Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein starker Schlussspurt bescherte dem DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein Kursplus und einen Schlusskurs im Bereich der Marke von 12.900 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Obwohl die deutschen Standardwerte in den letzten Tagen heftig hin und her gesprungen seien, hätten damit die zuletzt diskutierten kurzfristigen Leitplanken weiterhin Bestand. Auf der Unterseite würde ein Abgleiten unter die jüngsten beiden Tagestiefs (12.617/12.604 Punkten) den laufenden Stabilisierungsversuch zunichtemachen und den Boden für eine Belastungsprobe der bisherigen Jahrestiefs bei rund 12.400 Punkten bereiten. Auf der Oberseite würden andererseits die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 13.050 Punkten ins Auge stechen. Ein Sprung über diese Hürde verleihe dem laufenden Stabilisierungsprozess zusätzlichen Nachdruck, zumal im Erfolgsfall in der niedrigeren Zeitebene auf Stundenbasis eine kleine Bodenbildung abgeschlossen wäre. In den heutigen Handelstag dürfte der DAX® schwächer starten. Bei der Beantwortung der Frage, in welche Richtung das Pendel letztlich ausschlagen werde, sollten wie so oft die amerikanischen Standardwerte eine entscheidende Orientierungshilfe bieten. (07.09.2022/ac/a/m)

