Der Wirtschaftskalender für heute bringe keine wichtigen Veröffentlichungen. Interessant könnten die Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter sein (14:30 Uhr).



Der DAX im H4-Chart. Die deutschen Standardwerte würden sich heute uneinheitlich entwickeln und darum kämpfen, wieder über das 38,2%-Retracement (um 13.250 Punkte) zu gelangen. Es sei auch erwähnenswert, dass der Index aus technischer Sicht den Aufwärtstrend beendet habe. Die nächsten Unterstützungsniveaus könne man in der Region von 13.000 Punkten lokalisieren.



Einzelhandel und Automobilindustrie seien die schlechtesten Performer am deutschen Aktienmarkt.



Die Aktien von HUGO BOSS stünden heute aufgrund der Gewinnwarnung des US-Unternehmens Nordstrom unter Druck. (24.08.2022/ac/a/m)







