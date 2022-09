Die Mittwochssitzung am deutschen Markt bringe gemischte Bewertungen für die meisten Wirtschaftssektoren. Am schlechtesten würden derzeit Unternehmen aus dem Gesundheits- und Industriesektor abschneiden, etwas besser würden sich Versorgungsunternehmen verhalten.



Das Thema des Tages am deutschen Aktienmarkt sei die Verstaatlichung von Uniper. Der Bund werde dem finnischen Unternehmen Fortum (einem Großaktionär von Uniper) Aktien zu einem Bruchteil des aktuellen Marktpreises abkaufen, nämlich zu 1,70 Euro pro Aktie. Nach Angaben von Fortum habe Uniper durch die Blockade der russischen Gaslieferungen fast 8,5 Milliarden Euro verloren. Die Aktien von Uniper würden heute mehr als 34% verlieren. Die Aktien von Fortum (ISIN FI0009007132/ WKN 916660) würden mehr als 8% gewinnen.



Bank-Empfehlungen:



- Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) werde von Goldman Sachs auf "neutral" herabgestuft. Das Kursziel liege bei 38 Euro. (21.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Mittwochssitzung auf dem Alten Kontinent bringt eine gemischte Stimmung unter den wichtigsten Aktienindices, so die Experten von XTB.Grund dafür seien die Erwartungen an die heutige FOMC-Entscheidung über die Zinsen. Die Marktstimmung werde auch durch die militärische Mobilisierung in Russland und die Verstaatlichung von Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) beeinflusst. Am Nachmittag würden die Anleger Daten zu den US-Hausverkäufen und zu den Veränderungen bei den Lagerbeständen von Öl und anderen Kohlenwasserstoffen erfahren.