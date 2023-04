In New York habe der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Vorabend nahe dem Tagestief geschlossen. Erneute Bedenken über den regionalen Bankensektor in den USA würden weiter auf die Stimmung drücken. Selbst starke Quartalszahlen von einem Tech-Riesen wie Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) hätten dabei die Anleger in der Breite nicht mutiger stimmen können. Nur an der NASDAQ sei hier etwas Rückenwind spürbar. Dies könnte sich am Donnerstag nach guten Zahlen des Social-Media-Konzerns Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) fortsetzen. Nach US-Börsenschluss würden heute unter anderem noch die Zahlen vom US-Handelsriesen Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) erwartet.



Auch hierzulande nehme die Berichtssaison Fahrt auf und könnte dem Markt die fehlenden Impulse geben. Die Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) habe gestern Abend ihre Quartalsmitteilung veröffentlicht - und könne dabei einmal mehr auf deutliches Wachstum verweisen. Heute würden Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) ihre Zahlen vorlegen, ehe am Freitag Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) die Bücher öffnen würden. Dazu kämen zahlreiche Werte aus der zweiten und dritten Reihe.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kommt auch am Donnerstag zunächst nicht in die Gänge. Mit nochmals kleinen Verlusten nähere er sich dem unteren Ende der Handelsspanne der vergangenen zwei Wochen, die von knapp unter 15.700 bis leicht über 15.900 Punkten reiche. Frische Impulse dürfte es von einer Vielzahl an Quartalsberichten geben - in Deutschland und in den USA.