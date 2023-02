Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Alle kleinen oberen Ziele bei 15.150, 15.186 sowie 15.219 seien abgearbeitet worden. Tagesschluss 15.181.AusblickDer DAX beginne heute ca. am Jahreshoch 15270, also mit einer Kurslücke zur Oberseite (Schlusskurs 15181). Heute sei EZB-Tag, nachdem gestern schon die US-FED vorgelegt habe. Was sage der DAX-Chart? Oberhalb von DAX 14990, den Tiefs von Montag und Dienstag, habe der DAX die Chance stabil zu bleiben und die Tendenz der letzten neun Tage fortzusetzen, also leicht zu steigen. Verstärkte DAX-Anstiegschancen gäbe es nach Tagesschlusskurs über 15.270 (dem bisherigen Jahreshoch). Ziel wäre dann 15500. Taktik: Steige der DAX nur minutenweise über 15.270 könnte es noch ein Fehlsignal werden, ähnlich wie am 13.12.2022. (02.02.2023/ac/a/m)