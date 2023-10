Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe am Dienstag 0,52 Prozent auf 4.358,24 Punkte gewonnen. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe um 0,56 Prozent auf 15.131,52 Zähler zugelegt.



In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. In Tokio sei der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) kurz vor Handelsende 0,7 Prozent geklettert und damit die Gewinne vom Dienstag ausgebaut. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe um 0,4 Prozent angezogen und damit einen Teil seiner Verluste vom Dienstag wettgemacht. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sei im späten Handel um etwas mehr als eineinhalb Prozent gestiegen. In Südkorea habe der Kospi getrieben von positiv aufgenommenen Zahlen des Schwergewichts Samsung mehr als zwei Prozent zugelegt.



Auf der Unternehmensterminseite stünden am heutigen Mittwoch die Zahlen von CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) und Samsung (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) im Fokus. Bei Birkenstock finde heute der erste Handelstag statt. Und Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) veranstalte den Capital Markets Day.



Ansonsten gebe es wieder einige Analysteneinschätzungen. Barclays starte Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) mit "Overweight". Die UBS habe das Ziel nach Zahlen für LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) gesenkt. Die Citigroup habe Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) auf "Buy" hochgestuft. JPMorgan habe am Vorabend bereits das Ziel für die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) angehoben. Im Blickfeld stehe zudem auch Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF). Der Flugzeugbauer habe im September die Auslieferungen leicht steigern können, der US-Konkurrent Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) habe hingegen einen Rückgang hinnehmen müssen.



(Mit Material von dpa-AFX)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der kraftvollen Erholung vom Vortag kommt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch zunächst nicht weiter, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent tiefer auf 15.403 Punkte. Mit 15.443 Punkten sei dem DAX tags zuvor an der 21-Tage-Linie und nur kurz unter der exponentiellen 200-Tage-Linie die Luft ausgegangen.Die Erholung sei von Hoffnungen, dass die US-Notenbank zumindest eine neuerliche Zinspause einlege, getrieben gewesen. Am Abend würden sich die Augen entsprechend besonders gespannt auf die Veröffentlichung des Protokolls der September-Sitzung der FED richten. Daraus würden Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank erhofft.