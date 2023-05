US-Präsident Joe Biden werde wegen des drohenden Zahlungsausfalls seines Landes bereits am Sonntag nach Beendigung des G7-Gipfels in Japan in die Heimat zurückkehren. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des US-Schuldenstreits am Montag habe sich Biden jedoch "optimistisch" geäußert.



Die asiatischen Börsen hätten am Mittwoch ein durchwachsenes Bild abgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei erstmals seit September 2021 wieder über die 30.000-Punkte-Marke gestiegen, indem er zuletzt 0,77 Prozent auf 30.073,07 Punkte zugelegt habe. Ein besser als erwartetes Wirtschaftswachstum im ersten Quartal habe dort den Optimismus für Aktien genährt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai habe jedoch 0,35 Prozent auf 3.964,21 Punkte verloren. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei zuletzt um 0,56 Prozent auf 19.865,67 Punkte gesunken.



Im Fokus stünden am heutigen Handelstag erneut einige Quartalszahlen. Am Vorabend habe bereits SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) seine Zahlen veröffentlicht. Am heutigen Mittwoch würden unter anderem Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610), Munich Re (ISIN DE0008430026 / WKN 843002), Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100) und am Abend Applied Materials (ISIN US0382221051 / WKN 865177) und Cisco Systems (ISIN US17275R1023 / WKN 878841) berichten.



Zudem würden wieder einige Hauptversammlungen stattfinden: unter anderem bei Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J), AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6 / WKN A0WMPJ), der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) und bei Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560). Im Blick stehe zudem Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T). Elon Musk habe hier angekündigt, das Geschäft erstmals mit Werbung ankurbeln zu wollen.



Mit Material von dpa-AFX (17.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheiten angesichts der erreichten Schuldenobergrenze der USA halten den DAX weiter im Zaum, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Dienstag zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt mit 15.901 Punkten kaum verändert. Seit knapp zwei Wochen komme er in Sichtweite des Jahreshochs von 16.011 Punkten kaum vom Fleck.In einigen Tagen drohe in den USA ein Zahlungsausfall der Regierung, sofern sie sich nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständige. US-Finanzministerin Janet Yellen habe gewarnt, dass der Zahlungsausfall bereits am 1. Juni eintreten könnte. Jones Industrial habe 1,01 Prozent auf 33.012,14 Punkte eingebüßt. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 0,64 Prozent auf 4.109,90 Zähler nach unten gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe ein Plus von 0,09 Prozent auf 13.426,01 Punkte ins Ziel gerettet.