Paris (www.aktiencheck.de) - Eine turbulente Woche: Als am Dienstagnachmittag die Meldung über die Ticker lief, dass Russland am Donnerstag den Gasexport über die Pipeline Nord Stream 1 wieder aufnehmen wolle, zeigte sich der DAX noch von seiner besten Seite, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch schon tags darauf habe die Investoren wieder der Mut verlassen, als Zweifel die Runde gemacht hätten, in welchem Umfang wieder russisches Gas nach Deutschland fließe. Für Verunsicherung habe zudem gesorgt, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose für die deutsche Wirtschaft gesenkt habe. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2022 nun nur noch um 1,2 Prozent zulegen. Noch im Mai sei der IWF davon ausgegangen, dass das BIP um zwei Prozent steigen könnte.Hinzu komme, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag erstmals seit elf Jahren den Leitzins erhöht habe. Mit einer Steigerung um 0,5 Prozentpunkte sei der Anstieg zwar höher ausgefallen als ursprünglich von der EZB kommuniziert, aber allzu überraschend sei dieser Schritt nun auch nicht mehr gekommen, habe sich in den vergangenen Tagen doch schon angedeutet, dass der Schlüsselzins um 50 Basispunkte erhöht werden könnte. Angesichts der weiterhin herausfordernden Gemengelage könnte der DAX womöglich noch Luft nach unten haben. Auf der anderen Seite sollte auch schon eine Menge Pessimismus in den Kursen eingepreist sein. Dies berge zumindest die Chance, dass die Talsohle bald durchschritten sein könnte. Die Gefahr weiterer Hiobsbotschaften bestehe aber weiterhin, allzu viel Risiko sollten Anleger daher wohl weiterhin vermeiden. (Ausgabe vom 22.07.2022) (25.07.2022/ac/a/m)