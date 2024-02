Im DAX falle der Blick derweil auf Infineon. Das Unternehmen veröffentliche heute seine Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Im Tagesverlauf würden unter anderem außerdem auch Aurubis, UBS, BP, Linde, Spotify, Amgen, QIAGEN und Ford berichten.



Zudem stünden auch wieder einige Analysteneinschätzungen im Fokus. HSBC habe LVMH von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 880 auf 860 Euro gesenkt. Die Privatbank Berenberg habe hingegen die Kaufempfehlung für Continental bestätigt und das Kursziel von 83 auf 86 Euro angehoben.



Die US-Börsen hätten am Montag allesamt Verluste verzeichnet. Allerdings hätten diese im Tagesverlauf eingedämmt werden können. Am Ende habe der US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent auf 38.380,12 Zähler verloren. Der marktbreite S&P 500 habe 0,3 Prozent auf 4.942,81 Zähler nachgegeben. Der technologielastige NASDAQ 100 habe sich mit einem Minus von 0,2 Prozent am besten halten können.



In China hätten am Morgen staatliche Stützungsmaßnahmen dem Aktienmarkt nach oben geholfen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt gut drei Prozent zulegen können. Dem Hongkonger Hang-Seng-Index sei zuletzt sogar ein Plus von fast vier Prozent gelungen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen habe im Minus geschlossen. Am Ende sei es hier 0,5 Prozent nach unten auf 36.160,55 Zähler gegangen. (06.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich zu Wochenbeginn kaum verändert gezeigt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Letztendlich sei er mit 0,1 Prozent im Minus aus dem Handel bei 16.904,06 Zählern gegangen. Am Dienstag könnte er sich wieder etwas stärker an die 17.000er Hürde annähern. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent im Plus bei 16.941 Zählern. Allerdings fehle derzeit der Schwung, nachdem die Hoffnung auf rasche Zinssenkungen zuletzt einen Dämpfer erhalten habe.