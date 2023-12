Im Fokus stehe nach der starken Entwicklung am Dienstag die Aktie von BioNTech. Es werde spannend, ob sie die jüngst gestartete Aufwärtsbewegung fortsetzen könne. Am Dienstag habe das Papier von einem gewonnenen Patentstreit gegen CureVac profitiert. United Internet habe sich am Dienstag noch stark nach einem guten Ausblick auf das kommende Jahr gezeigt. Auf Tradegate habe die Aktie mehr als zwei Prozent gewonnen. Im Blickfeld dürfte außerdem CropenErgies stehen. Südzucker habe angekündigt, seine Tochter komplett übernehmen zu wollen.



Im Blickfeld dürften im heutigen Handel erneut einige Analysteneinschätzungen stehen. Die Deutsche Bank hebe DocMorris von "hold" auf "buy" und das Kursziel von 40 auf 102 Schweizer Franken. Die Privatbank Berenberg erhöhe das Kursziel für thyssenkrupp nucera auf 22 Euro. JP Morgan werde für Siemens Healthineers optimistischer. Das Kursziel sei von 59,00 Euro auf 66,20 Euro erhöht worden. Und auch für QIAGEN erwarte JP Morgan mehr. Hier habe die US-Bank das Kursziel von 45 auf 50 Euro angehoben.



Die US-Börsen hätten am Dienstag durch die Bank Gewinne verzeichnen können. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sei am Ende mit einem Plus von 0,68 Prozent auf 37.557,92 Punkte aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 habe 0,59 Prozent auf 4.768,37 Punkte gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,49 Prozent auf 16.811,86 Punkte zugelegt.



Die asiatischen Börsen hätten sich am Mittwoch weiter uneinheitlich gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 33.675,94 Zähler weiter zulegen können. Er habe dabei weiter davon profitiert, dass die Notenbank des Landes zuletzt keine Signale in puncto einer möglichen Straffung der Geldpolitik gesendet habe. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe hingegen zuletzt 1,0 Prozent eingebüßt, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,4 Prozent habe zulegen können.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten. (20.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Wochenanfang konnte der DAX am Dienstag wieder an Schwung gewinnen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der deutsche Leitindex sei am Ende mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 16.744,41 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Mittwoch könnte er sich weiter nach oben bewegen. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,2 Prozent höher auf 16.777 Punkte.Auf der Terminseite stünden am Morgen die Erzeugerpreise für Dezember in Deutschland auf der Agenda. Zudem werde das GfK-Verbrauchervertrauen für Januar 2024 veröffentlicht. Der Interessenverband der europäischen Autohersteller Acea gebe die Kfz-Neuzulassungszahlen für November bekannt. Am Nachmittag stehe in den USA das Verbrauchervertrauen für Dezember auf dem Programm.