Auf Unternehmensseite dürfte nach Zahlen von Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) die Aktie des Konkurrenten SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) im Fokus stehen. Die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) habe am Morgen Zahlen veröffentlicht. Die Schweizer Großbank habe durch die Notübernahme ihrer gescheiterten Rivalin Credit Suisse im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt.



Weiter im Fokus dürfte die Aktie von Ørsted (ISIN DK0060094928 / WKN A0NBLH) stehen. Das Papier sei am Mittwoch massiv unter Druck gekommen, nachdem bekannt geworden sei, dass man milliardenschwere Wertberichtigungen in den USA vornehmen müsse. Auch RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) sei dadurch unter Druck geraten. Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) habe bekannt gegeben, mit Innovar Solar einen Rahmenvertrag für Solarprojekte mit einem Gesamtvolumen von 160 Megawatt unterzeichnet zu haben. BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) bleibe im Blickfeld nach Spekulationen zur Tochter Wintershall DEA, die Kreisen zufolge den Verkauf seiner Beteiligung an der Pipelinebetreiber-Holding Wiga erwäge.



Im Fokus stehe auch Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF). Wegen des Hochwassers in Slowenien würden bei Volkswagen nun auch in Deutschland Produktionsausfälle drohen. BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) habe eine Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA für seinen angepassten Covid-Impfstoff erhalten.



Schwache Wirtschaftsdaten hätten Chinas Börsen am Donnerstag belastet. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei im späten Handel um gut ein halbes Prozent gefallen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei um 0,2 Prozent gesunken. Der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe hingegen kurz vor dem Handelsende 0,5 Prozent gewonnen.



(Mit Material von dpa-AFX) (31.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit einem moderaten Kurszuwachs könnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag seine leichte Vortagesschwäche ausgleichen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,16 Prozent auf 15.917 Punkte. Die 16.000-Punkte-Marke bleibe somit in Reichweite. Für den zu Ende gehenden Monat August würden sich aber gemessen an der aktuellen Indikation Verluste von 3,2 Prozent abzeichnen.Inflationsdaten aus Deutschland hätten tags zuvor Zinssorgen weder geschürt noch gemildert. An diesem Donnerstag stehe die Inflationsrate im Euroraum auf der Agenda, die laut Ökonomen erneut leicht gesunken sein dürfte. Die Vorgaben aus Übersee seien gemischt. In New York hätten die Erholungsdynamik an den Börsen zur Wochenmitte etwas nachgelassen. In Fernost sei es an den wichtigsten Handelsplätzen in China nach durchwachsenen Wirtschaftssignalen etwas nach unten gegangen. Eine wirkliche Verbesserung der chinesischen Wirtschaft sei nicht auszumachen, habe es von den Experten der ING geheißen.