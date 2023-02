Zudem würden am heutigen Donnerstag unter anderem auch Siltronic (ISIN DE000WAF3001 / WKN WAF300), Shell (ISIN GB00BP6MXD84 / WKN A3C99G) und Merck & Co. (ISIN US58933Y1055 / WKN A0YD8Q) berichten.



Die New Yorker Aktienmärkte hätten am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank FED deutlich angezogen. Vor allem an der Tech-Börse Nasdaq hätten die Anleger ein kleines Kursfeuerwerk abgebrannt: Der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um bis zu knapp drei Prozent nach oben gesprungen und habe am Ende ein Plus von 2,16 Prozent auf 12.363,10 Punkte behauptet.



Beim marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe es letztlich immerhin für einen Anstieg um 1,05 Prozent auf 4.119,21 Punkte gereicht. Dagegen habe der Leitindex Dow Jones Industrial deutlich hinterhergehinkt: Er habe sich 0,02 Prozent fester bei 34.092,96 Zählern aus dem Handel verabschiedet, nachdem er zuvor bis zu knapp eineinhalb Prozent verloren habe.



Die Anleger an den Börsen Asiens hätten sich am Donnerstag nach dem FED-Zinsentscheid teils zurückgehalten. Etwas deutlichere Gewinne habe es in Südkorea gegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe derweil zuletzt leicht im Minus notiert, ebenso der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe mit 27.402,05 Punkten und damit 0,2 Prozent höher geschlossen.



Mit Material von dpa-AFX (02.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäße Zinssignale der US-Notenbank FED stellen die Anleger am Donnerstag wohl zunächst zufrieden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in den Handel starten und könnte seine bisherige Jahresbestmarke übertreffen. Der Broker IG taxiere den Index zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent höher auf 15.278 Punkte.Das bisherige Jahreshoch sei mit knapp 15.270 Zählern mittlerweile zwei Wochen alt. Der VP Bank zufolge könnten die Anleger auf ein baldiges Ende des Zinsanhebungszyklus hoffen. Hinzu kämen die nachbörslich starken Resultate des Social-Media-Konzerns Meta (Facebook, Instagram) (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) als Stimmungstreiber. Die Augen seien nun vor allem auf die Europäische Zentralbank (EZB) gerichtet, die am Donnerstag genauso wie die Bank of England ihren Zinsentscheid und Signale für die Zukunft abgebe.