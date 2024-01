Auf Unternehmensterminseite sei es weiter ruhig. Constellation Brands (ISIN US21036P1084 / WKN 871918) veröffentliche heute seine Zahlen für das dritte Quartal. Im DAX dürften weiterhin die Aktien von Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) im Blickfeld stehen. Das Papier sei am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Zudem dürfte auch Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) weiter im Fokus stehen. Der Konzern habe am Donnerstag positive Studiendaten melden können.



Im Blickfeld stünden zudem einige Analysteneinschätzungen. Die Privatbank Berenberg habe Redcare Pharmacy (ISIN NL0012044747 / WKN A2AR94) auf "buy" hochgestuft. Sie sehe hier 50 Prozent Kurspotenzial. Dementsprechend dürfte die Aktie am Morgen im Plus starten. Und auch für TAG Immobilien (ISIN DE0008303504 / WKN 830350) werde Berenberg optimistischer. Hier habe man das Ziel von 10 auf 14 Euro angehoben. Die UBS habe derweil das Ziel für BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) von 55 auf 59 erhöht und die Einschätzung "buy" bestätigt.



Die Augen der Anleger dürften zudem weiter auf Evotec (ISIN DE0005664809 / WKN 566480) gerichtet sein. Hier habe der angekündigte Rücktritt von CEO Werner Lanthaler am Donnerstag für ordentlich Druck bei der Aktie gesorgt.



Am Donnerstag hätten sich in den USA vor allem die Tech-Werte erneut schwach gezeigt. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe am Ende 0,5 Prozent auf 16.282,01 Zähler verloren. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial sei am Donnerstag gegen Handelsende deutlich unter Druck gekommen und habe seine Gewinne fast komplett eingebüßt. Am Ende sei er mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent bei 37.440,34 Punkten aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,3 Prozent tiefer bei 4.688,68 Zählern geschlossen.



Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte hätten sich am Freitagmorgen uneinheitlich präsentiert. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) um 0,3 Prozent zugelegt habe, hätten der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen zuletzt um 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) um 0,5 Prozent nachgegeben. (05.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Donnerstag letztendlich doch von seiner positiven Seite gezeigt und am Ende 0,5 Prozent zulegen können auf 16.617,29 Zähler, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Zum Wochenschluss könnte er seine Vortagesgewinne aber schon wieder einbüßen. Der Broker IG taxiere den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 16.543 Punkte.Am Nachmittag stünden wichtige Daten zum US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Bereits am Donnerstag seien robust Signale vom US-Jobdienstleister ADP gemeldet worden. Zudem seien die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker gesunken als erwartet. Bestätige der US-Arbeitsmarktbericht heute einen robusten Arbeitsmarkt, dürfte die Hoffnung der Anleger auf schnelle Zinnsenkungen weiter steigen.