Zwar werde für 2024 ein leichter Aufschwung erwartet, wobei die Deutsche Bundesbank ein Wachstum von 0,4 Prozent prognostiziere, doch könnten die jüngste Haushaltskrise und mögliche Verspätungen im Schiffsverkehr, die durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelöst worden seien, die Aussichten trüben. Nach Ansicht von Violeta Todorova von Leverage Shares könnte sich diese Prognose als optimistisch erweisen, da Deutschland weiterhin mit seiner jüngsten Wirtschaftskrise zu kämpfen habe.



Trotz der stagnierenden deutschen Wirtschaft habe der DAX 40 (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) Mitte Dezember 2023 ein neues Allzeithoch von 17.003 Punkten erreicht. Zu Beginn des Jahres 2024 könnte der Index im ersten Quartal einen Rückschlag erleiden, um seine stark überkaufte Situation zu überwinden.



Violeta Todorova von Leverage Shares sehe jedoch gute Aussichten auf eine langsame und schrittweise Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Todorova sei weiterhin vorsichtig optimistisch, was die Aussichten für den Aktienmarkt im kommenden Jahr angehe und halte ein Niveau von 17.800 Punkten für erreichbar. (18.01.2024/ac/a/m)







