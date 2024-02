Extrem stark habe sich zuletzt das IPO von RENK entwickelt. Hier dürften Anleger weiter einen Blick darauf haben.



Positiv in den Handel könnte die Aktie von adidas starten. Barclays habe das Papier neu mit "overweight" auf die Empfehlungsliste genommen. Das Kursziel liege bei 218,00 Euro. Gesenkt habe hingegen die DZ BANK die Einschätzung für PayPal - von "kaufen" auf "halten". Das Kursziel sei von 76,00 auf 60,00 Dollar reduziert worden. Pessimistischer werde auch die Baader Bank bei Nemetschek. Die Einschätzung sei hier von "add" auf "reduce" gesenkt worden.



Im Blickfeld dürfte hingegen weiterhin ganz klar die Aktie von Bayer stehen. Die Aktie falle derzeit von einem Tief zum nächsten. Die negativen News würden hier einfach nicht abreißen. Am Donnerstag sei Bayer mit minus 3,3 Prozent erneut der schwächste Werte im DAX gewesen. Auf Erholungskurs hätten sich hingegen die Aktien von Infineon befunden. Sie seien mit plus vier Prozent der Tages-Gewinner gewesen.



Die US-Märkte hätten sich am Donnerstag wenig bewegt, aber sich damit im Bereich ihrer Rekordhochs gehalten. Der Dow Jones Industrial habe den Tag mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 38.726,33 Punkten beendet. Der marktbreite S&P 500 habe 0,1 Prozent auf 4.997,91 Zähler zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 habe am Ende 0,2 Prozent auf 17.783,17 Punkte gewonnen.



An den asiatischen Börsen habe sich am Morgen keine einheitliche Entwicklung abgezeichnet. Der Hang-Seng-Index habe in einem verkürzten Handel aufgrund der bevorstehenden Feiertag den dritten Verlusttag in Folge eingefahren. Er habe am Ende 0,8 Prozent verloren. Auf dem chinesischen Festland habe wegen des chinesischen Neujahrsfestes bereits heute kein Handel stattgefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sei mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent ins Wochenende gewesen. Leichte Gewinne habe es auch in Australien gegeben. (09.02.2024/ac/a/m)







Der DAX hat am Donnerstag wieder leicht zulegen können. Mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 16.963,83 Zähler sei er knapp unter der 17.000er Marke aus dem Handel gegangen. Und mit dieser Marke dürfte der deutsche Leitindex auch am Freitag zu kämpfen haben. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,1 Prozent im Minus bei 16.952 Punkten.Stark präsentiere sich derzeit der Bitcoin. Die Kryptowährung habe zuletzt die Marke von 46.000 Dollar zurückerobern können.