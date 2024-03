Auf Unternehmensseite gebe es am heutigen Mittwoch einige Geschäftszahlen. Es würden unter anderem die Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen, PVA TePla, BioNTech und Micron Technology berichten.



Zudem könnten einige Analysteneinschätzungen für Bewegung sorgen. RBC hebe das Ziel für adidas von 200 auf 230 Euro an und vergebe weiterhin das Votum "outperform". Die Zahlen und der schwache Ausblick des Luxusgüterkonzerns Kering dürften das Papier von adidas aber heute belasten. HSBC werde derweil für Redcare Pharmacy optimistischer. Die Analysten hätten die Einschätzung von "reduce" auf "hold" und das Kursziel von 90 auf 140 Euro erhöht. Die Privatbank Berenberg sehe die Aktie von BASF nun als Kauf. Sie habe die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 58 Euro angehoben.



Schwach präsentiere sich derzeit weiterhin der Bitcoin. Er notiere am Morgen nur noch bei gut 61.000 Dollar.



Die US-Börsen hätten am Dienstag zulegen können. Der Dow Jones Industrial habe 0,8 Prozent höher bei 39.110,76 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 habe 0,6 Prozent auf 5.178,51 Zähler gewonnen. Für den technologielastigen NASDAQ 100 sei es letztlich um 0,3 Prozent auf 18.032,2 Punkte nach oben gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwochmorgen zulegen können. In Japan habe feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt um 0,1 Prozent gewonnen. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong habe um 0,2 Prozent angezogen. (20.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Dienstag knapp an der 18.000er Marke gescheitert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei er mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 17.987,49 Punkten aus dem Handel gegangen. Zum Handelsstart am heutigen Mittwoch werde der deutsche Leitindex derweil kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 17.969 Zähler.Im Blickpunkt stehe am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank FED. Hier werde vorerst noch keine Veränderung erwartet. Anleger würden sich aber Hinweise darauf erhoffen, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen sei und insbesondere, wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen würden.