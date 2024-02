Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Euphorie nach den Zahlen von Amazon und Meta kam heute auch an der deutschen Börse an, so Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". DAX im Tagesverlauf zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 17.000 Punkten geschafft. Mit 17.005 Punkten sei sogar ein neues Rekordhoch gelungen Die bisherige Bestmarke von 17.003,28 Zähler sei hauchdünn geknackt worden.Die Anschlussdynamik sei nach dem Rekordhoch allerdings ausgeblieben. Der Leitindex sei relativ schnell wieder unter die 17.000-Punkte-Marke gefallen. Für Abwärtsdruck hätten ab 14:30 Uhr frische Daten vom US-Arbeitsmarkt gesorgt. Mit 353.000 neuen Stellen seien die Zahlen besser als erwartet ausgefallen. Für die Hoffnungen der Märkte auf sinkende Zinsen habe dies einen kleinen Dämpfer bedeutet.Auch wenn das Rekordhoch heute nicht von Dauer gewesen sei, zeige die allgemeine Tendenz weiter klar nach oben. Gelinge dem DAX der erneute Ausbruch über die alten Hochs, würden die nächsten Zielmarken ins Auge rücken. Aus charttechnischer Sicht lohne sich ein Blick auf die Fibonacci-Expansions. Die nächste Fibonacci-Expansion (123,6%) liege bei 17.569 Punkten. Danach folge die nächste Marke bei 17.912 (138,2%). (02.02.2024/ac/a/m)