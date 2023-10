Maßnahmen der Analysten:



• Stifel stufe Mercedes (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) auf "halten" herab. Kursziel werde auf 65,00 EUR gesetzt.



• Stifel stufe JENOPTIK auf "kaufen" hoch. Kursziel werde auf 30,00 EUR gesetzt.



• Covestro werde von der Deutschen Bank mit "buy" bewertet. Kursziel werde auf 58,00 EUR gesetzt.



• Jyske Bank stufe Covestro auf "verkaufen" herab. Kursziel auf 45,00 EUR gesetzt.



• Continental werde von Intesa Sanpaolo auf "halten" eingestuft. Kursziel werde auf 67,00 EUR gesetzt.



• Vonovia werde von Warburg Research mit "kaufen" bewertet. Kursziel: 39,80 EUR.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsenindices notieren zu Beginn der neuen Woche höher, so die Experten von XTB.Da die befürchtete Eskalation im Nahen Osten nicht eingetreten sei, würden die Märkte einen Teil ihrer Bewegungen vom Vorwochenende wieder aufgeben. Die Blue-Chip-Indices in Europa würden heute 0,5% bis 1,5% höher notieren. Solide Daten, die heute veröffentlicht worden seien - ein niedriger als erwartet ausgefallener Verbraucherpreisindex in Spanien und ein besser als erwartet ausgefallenes BIP in Deutschland - würden die Stimmung an den Aktienmärkten stützen. Die deutschen VPI-Daten (Verbraucherpreisindex) für Oktober würden um 14:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht.Die deutschen DAX-Futures/DE30 würden wieder über der Marke von 14.800 Punkten notieren. Ein Blick auf den Chart im Intervall D1 zeige, dass die jüngsten Rückgänge an der Unterstützungszone gestoppt worden seien, die mit dem 38,2%-Retracement der im Oktober 2022 gestarteten Aufwärtsbewegung markiert sei. Dies sei die Zone, die die Rückgänge im März 2023 gestoppt habe. Sollten die Bullen die Kontrolle behalten und die aktuelle Erholungsbewegung an Fahrt gewinnen, sei der kurzfristige Widerstandsbereich oberhalb der psychologischen Marke von 15.000 Punkten zu finden. Sollte hingegen der Druck zurückkehren und der Index unter die oben erwähnte Marke von 14.800 Punkten fallen, könnte ein tieferer Rückgang drohen, wobei der Bereich von 14.250 Punkten (50% Retracement) ein potenzielles Ziel darstellt. Siemens Energy sei mit einem Plus von über 5% heute der beste Wert im DAX. Der CEO des Unternehmens habe versichert, dass es kein Geld vom Staat benötige. Die Äußerungen seien gekommen, nachdem in letzter Zeit einige Bedenken über verlustbringende Turbinenhersteller aufgekommen seien, die möglicherweise eine staatliche Rettungsaktion benötigen würden. RWE habe einen 5-Jahres-Vertrag über Gaslieferungen mit Equinor unterzeichnet.• Korean Air werde 20 zusätzliche A321neo-Flugzeuge von Airbus ( ISIN NL0000235190 WKN 938914 ) im Wert von 3 Milliarden Dollar kaufen.