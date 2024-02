Ausblick: Obwohl sich die Aufwärtsdynamik zum Start in die neue Woche weiter abgeschwächt habe, habe der deutsche Leitindex auf neue historische Höchststände steigen können.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite würden sich aktuell weiterhin keine charttechnisch relevanten Hürden einzeichnen lassen. Zur Orientierung böten sich indes unverändert die runden Hunderter-Marken an, womit der Bereich um 17.500 Zähler ins Blickfeld rücke. Auch die 18.000er Marke könnte in der größeren Perspektive bereits vorgemerkt werden.



Das Short-Szenario: Die erste Haltestelle könne dagegen - wie schon in den Vortagen - am Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 angetragen werden. Würden die Notierungen unter dieses Level fallen und auch nach einem Gap-Close (17.118) an der 17.100er Marke keinen Halt finden, dürfte die obere Begrenzung der vormaligen Schiebezone (= das Top vom 6. Februar) bei 17.050 angesteuert werden. Nach einem Rückfall in die alte Seitwärts-Range könnte es zu weiteren Abgaben bis in den Bereich der 17.000er Barriere kommen. Unterhalb der runden Tausender-Marke würde sich das Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 als Haltestelle anbieten. (27.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX zeigte sich zum Start in die neue Woche kaum bewegt, konnte seine aktuellen Bestmarken dabei aber erneut verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für den deutschen Leitindex sei es nahezu unverändert in die neue Woche gegangen. Während die Blue Chips zum Opening bei 17.397 zunächst in der Verlustzone notiert (Schlusskurs vom Freitag bei 17.419) und das frühe Tagestief bei 17.396 markiert hätten, seien die Kurse am Nachmittag nach oben gedreht. In der Spitze sei das Aktienbarometer bis auf 17.461 Zähler gestiegen und habe das Rekordhoch vom Freitag um 17 Punkte verbessert. Mit dem Schlusskurs bei 17.423 habe der DAX auch auf Schlusskursbasis die nächste Bestmarke erreicht.