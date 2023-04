Ausblick: Der deutsche Leitindex sei zur Wochenmitte auf ein neues Jahreshoch bei 15.827 gestiegen, anschließend jedoch wieder zurückgefallen, womit im Tageskerzenchart eine lange obere Lunte entstanden sei.



Das Long-Szenario: Um den Aufwärtstrend fortzusetzen, sollte der Index nun zunächst das Verlaufshoch vom 4. April bei 15.737 überbieten, was nachbörslich gestern Abend bereits gelungen sei. Würden die Kurse über dieser Hürde aus dem Handel gehen, könnte ein Sprint an das aktuelle 2023er Top bei 15.827 initiiert werden. Danach wäre ein Hochlauf an die 16.000er Barriere und/oder an das 2021er August-Hoch bei 16.030 möglich.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX nach vier Gewinnsitzungen in Folge dagegen nach unten ab und falle unter die Haltezone bei 15.706/15.700 zurück, müsste auf das Zwischenhoch vom 9. Februar bei 15.659 geachtet werden. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, dürfte die 15.600er Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieses Niveaus könnte es zu einem weiteren Test des Volumenmaximums bei 15.500/15.475 kommen. Sollte der deutsche Leitindex an dieser Unterstützung nicht nach oben abfedern (Stichwort Pullback), müsste eine Ausweitung der Korrektur bis an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.370) einkalkuliert werden. (14.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Trotz der langen oberen Lunte vom Mittwoch legte der DAX gestern 0,2% zu, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für den deutschen Leitindex sei es am gestrigen Donnerstag in kleinen Schritten weiter aufwärts gegangen. Dabei habe der DAX die Sitzung mit dem Opening bei 15.708 nur vier Punkte über dem Vortagsschluss eröffnet und sei wenig später auf das Tageshoch bei 15.755 Zählern gestiegen. Danach seien die Blue Chips allerdings an die 15.700er Marke zurückgefallen und hätten im weiteren Verlauf überwiegend seitwärts gependelt. Im Tief seien die Notierungen am Nachmittag bis auf 15.675 zurückgerutscht, bevor die Kurse nach einem Schlussspurt bei 15.729 über die Ziellinie hätten gehen können.