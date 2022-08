Ausblick: Mit dem neuerlichen Tagesgewinn habe sich der DAX oberhalb der Volumenspitze behauptet und gleichzeitig eine leichte Aufwärtstendenz entwickelt. Der erfolgreiche Test der Haltezone bei 13.225 mit dem Tagestief bei 13.211 sei ebenfalls positiv zu werten.



Das Long-Szenario: Der DAX arbeite sich aktuell in sehr kleinen Schritten aufwärts. Damit sei das erste Kursziel weiterhin am Verlaufshoch vom Dienstag bei 13.298 Punkten zu finden, das unverändert im regulären Handel per Tagesschluss überwunden werden müsste. Gelinge der Ausbruch, würden sich am Mai-Tief bei 13.381 und dem Juli-Hoch bei 13.515 Zählern die nächsten beiden Zielmarken festmachen lassen. Oberhalb der letztgenannten Hürde hätte der DAX freie Bahn bis an die 13.600er Schwelle, die nun zusammen mit dem GD100 bei 13.631 Punkten den Weg an das Vor-Corona-Top bei 13.795 verstelle.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsse dagegen weiterhin auf die Volumenspitze geachtet werden; ein Schlusskurs unterhalb von 13.200 dürfte einen Rückfall bis 13.085 Punkte begünstigen. Eine Etage tiefer könnte das Verlaufstief vom 26. Juli bei 13.042 Zählern als Haltelinie genannt werden, bevor es einmal mehr um die 13.000er Barriere gehen würde. Rutsche der Index unter dieses Level, müsste mit einem Test der Doppelunterstützung aus 12.800er Schwelle und dem Tief vom 19. Juli bei 12.828 gerechnet werden. (26.08.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der Stabilisierung vom Mittwoch hat der DAX am gestrigen Donnerstag weiter zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon zur Eröffnung bei 13.328 sei der Index über 100 Punkte nach oben (Vortagsschluss bei 13.220) gesprungen und wenig später auf das Intraday-Top bei 13.365 Zählern gestiegen. Damit hätten die Notierungen allerdings ihr Aufwärtspotenzial ausgereizt, denn in der Folge sei es noch einmal an die Volumenspitze bei 13.225/13.200 zurückgegangen, wo der deutsche Leitindex bei 13.211 auch das Tagestief markiert habe, Gap-Close inklusive. Bis zur Schlussglocke hätten sich die Blue Chips aber erneut nach oben abdrücken und den Handel bei 13.272 (+0,4%) beenden können.