Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten herrschte gestern über weite Strecken Zurückhaltung vor, letztlich ging der DAX aber nur mit einem kleinen Minus aus dem Handel, so die Analysten der Helaba.Teilweise seien Konjunktursorgen dafür verantwortlich gemacht worden - ausgehend von schwächeren Ausblicken bei US-Technologieunternehmen, teilweise aber auch der bange Blick auf die Notenbankentscheidungen in der kommenden Woche. Das freundliche Signal des ifo-Indexes habe derweil keine Impulse geben können, zumal von technischer Seite die Risiken zugenommen hätten.RSI, Stochastik und MACD seien gen Süden gerichtet. Noch stehe der DMI aber bei hohem ADX auf Kauf, sodass eine anhaltende Korrektur auf die Gewinne seit dem Jahreswechsel keine ausgemachte Sache sei. In diesem Falle fände der DAX Unterstützung am 38,2%-Retracement bei rund 14.700 Zählern. Auch die 21-Tagelinie wäre knapp darüber im Blick zu behalten. (26.01.2023/ac/a/m)