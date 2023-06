Siemens Energy-Aktien hätten nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs um fast 5% zugelegt. Die Banker würden berichten, dass die negative Berichterstattung aufgrund der jüngsten Warnung zu einem "tief überverkauften" Zustand führen werde.



In den letzten Handelssitzungen sei es aufgrund von Problemen bei der Siemens Gamesa Windturbinen-Einheit, die für die Windturbinen verantwortlich sei, zu dynamischen Kursrückgängen gekommen, was das Unternehmen veranlasst habe, eine Gewinnwarnung herauszugeben und seine Prognosen für 2023 zurückzunehmen. Qualitätsmängel an den Turbinen könnten trotz des massiven Leistungsdrucks das Budget des Unternehmens um fast 1 Milliarde Euro belasten.



Gamesa habe schon lange mit steigenden Preisen für Stahl und anderen wichtigen Rohstoffen sowie einer Reihe von technischen Problemen bei installierten und unvollendeten Windturbinen zu kämpfen.



Wie von Investmentbank-Analysten kommentiert, die die Entscheidung zur Gewinnwarnung bewerten würden, könnten Investoren angesichts der hohen operationellen Unsicherheit mittelfristig zögern, die Aktien des Unternehmens zu betrachten. Auf der anderen Seite könnte jedoch die relativ attraktive Börsenbewertung ein unterstützender Faktor für die Bullen sein. Siemens Energy habe berichtet, dass die Auswirkungen der Mängel bei Siemens Gamesa noch jahrelang zu spüren sein könnten.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Handelssitzung am Mittwoch auf dem europäischen Kontinent bringt eine bessere Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Die Hauptthemen des Tages im Hinblick auf makroökonomische Ereignisse seien die Reden der Zentralbankchefs, die an einer Konferenz in Sintra, Portugal, teilnähmen. Die einzigen Sektoren, die derzeit mehr Schwäche zeigen würden, seien Metalle/Bergbau und Brennstoffe. Wie die GfK-Daten gezeigt hätten, habe das Verbrauchervertrauen in Deutschland erneut nach unten überrascht, mit einem Wert, der unter der Konsensschätzung der Börse liege.RBC Capital Markets habe die Analystenabdeckung für Lufthansa mit einem Rating "sector-perform" und einem Kursziel von 10 Euro je Aktie erneut bestätigt. Wie von Analysten der UBS Bank mitgeteilt worden sei, scheine die jüngste Warnung hinsichtlich der Performance und Kundenmengen von FedEx keine direkten Auswirkungen auf die Aktien von Deutsche Post zu haben. Die UBS prognostiziere einen Rückgang der Expresspaketmargen im zweiten Quartal um 4%, behaupte jedoch, dass dieser Rückgang teilweise durch geringere Kosten ausgeglichen werde. Das EBIT von Deutsche Post im zweiten Quartal werde auf 1,62 Mrd. Euro geschätzt und selbst wenn die Hochsaison schwach ausfalle, könnte das EBIT für das Gesamtjahr nahe am Mittelpunkt der Prognose von 6,5 Mrd. Euro liegen, so die UBS.