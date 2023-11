Der Düngekonzern K+S sehe sich nach einer Stabilisierung der Kalipreise im wichtigen brasilianischen Markt auf Kurs zu seinen im Sommer gesenkten Jahreszielen. Die Nachfrage sei im Vergleich zum schwächeren zweiten Quartal gestiegen, so Konzernchef Burkhard Lohr. Die Aktie dürfte deutlich im Plus in den Handel starten. Auch die Aktie von RWE werde höher erwartet. Der Energiekonzern habe die Erwartungen übertreffen können und die Jahresziele bestätigt.



Die US-Börsen hätten am Montag nach dem jüngsten Kurssprung wenig verändert geschlossen. Belastet habe unter anderem die Nachricht, dass die Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten demnächst die Top-Bonität aberkennen könnte. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe letztlich 0,2 Prozent auf 34.337,87 Punkte gewonnen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es indes um 0,1 Prozent auf 4.411,55 Punkte nach unten gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), der am Freitag noch stärker als die beiden anderen Indizes angezogen habe, habe 0,3 Prozent auf 15.482,79 Punkte verloren.



Die Börsen Asiens hätten am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) 0,3 Prozent höher geschlossen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in Hongkong sei im späten Handel um 0,2 Prozent und der chinesische CSI 300 gefallen, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei um 0,3 Prozent gesunken.



(Mit Material von dpa-AFX) (14.11.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenstart am Montag hat der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zulegen können, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Er habe am Ende 0,7 Prozent auf 15.345,00 Punkte gewonnen. Zum Handelsstart am Dienstag werde er derweil kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiere den DAX knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,1 Prozent im Minus auf 15.336 Punkte. Im Fokus stünden am Nachmittag Inflationsdaten aus den USA.