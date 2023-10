Vor einem mit Risiken verbundenen Wochenende hätten sich die Anleger an den US-Börsen nicht mehr vorgewagt. Nach einem Anstieg um ein Prozent im frühen Handel habe der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag mit 0,12 Prozent im Plus bei 33.670,29 Punkten geschlossen. Börsianer hätten vor allem auf eine mögliche Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas am Wochenende verwiesen. Gesucht gewesen seien daher als sicher geltende US-Anlagen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe nicht dazu gezählt, er habe mit 1,24 Prozent noch mehr an Boden verloren.



Die asiatischen Börsen hätten am Montag unter der Risikoscheu der Anleger gelitten. Selbst eine kräftige Geldspritze von Chinas Zentralbank für den Finanzmarkt habe nicht geholfen, habe ein Börsianer gesagt. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) im späten Handel um fast zwei Prozent nachgegeben. Der chinesische CSI 300 habe 0,8 Prozent an Wert verloren. In Hongkong habe sich der Hang-Seng (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) zuletzt ein halbes Prozent tiefer bewegt.



Auf der Unternehmensterminseite sei es zum Wochenstart sehr ruhig. Rio Tinto präsentiere seinen Quartalsrückblick. Im Fokus dürften auch in der neuen Woche die Rüstungsaktien um Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) und HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) stehen. Rheinmetall sei in der Vorwoche der stärkste Wert im DAX gewesen, HENSOLDT der zweitstärkste Titel im MDAX.



Im Blickfeld der Anleger dürfte auch BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2) sein. Das Papier sei am Freitag nach einem gesenkten Ausblick von Pfizer (ISIN US7170811035 / WKN 852009) unter Druck geraten. Zudem falle der Blick auf die Autobauer. Hier habe Jefferies seine Kursziele für BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000), Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) und Porsche AG (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) gesenkt. Optimistisch präsentiere sich hingegen RBC bei Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Freitag dürfte der DAX kaum verändert in die neue Woche gehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund drei Punkte höher auf 15.189 Punkte. Vor dem Wochenende sei der DAX um 1,5 Prozent gefallen und habe damit seine zwischenzeitliche Wochenerholung mehr als abgegeben.Die Gewaltspirale im Nahen Osten sorge für massive Verunsicherung, habe es auch am Montag noch geheißen.