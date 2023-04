Die US-Börsen hätten am Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung habe die Kurse nur kurz gestützt. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Ende Börsenschluss 0,1 Prozent auf 33.646,50 Punkte verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei 0,9 Prozent tiefer bei 12.848,35 Punkten aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe um 0,4 Prozent auf 4.091,95 Punkte nachgegeben.



Die chinesischen Börsen hätten im heutigen Handel ebenfalls etwas nachgegeben. Auch ein überraschend starker Anstieg der Exporte Chinas im März hätten hier nicht stützen können. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,4 Prozent eingebüßt. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong habe m 0,5 Prozent verloren. Insbesondere die Aktien von Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) hätten dabei unter Druck gestanden. Einem Bericht der Financial Times zufolge habe die japanische Softbank einen Großteil ihrer Beteiligung am Online-Riesen verkauft. Etwas freundlicher habe sich der japanische Leitindex präsentiert. Der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe im späten Handel um 0,2 Prozent zugelegt.



Im Blickpunkt dürften am heutigen Handelstag die Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) stehen. Das Unternehmen habe bei der Zahlenvorlage am Mittwoch überzeugen können. Genauso wie der Luxuskonzern LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF). Die Aktie habe bereits im späten Mittwochshandel weiter zugelegt. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) dürfte ebenfalls im Plus starten nach guten Zahlen. Nordex habe höhere Verkaufspreise erzielen können. Die Aktien von Sartorius (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) dürften nach einer Kurszielsenkung durch die Privatbank Berenberg unter Druck stehen. Im Fokus bleibe zudem die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF). Der Konzern habe einen Studiendämpfer hinnehmen müssen. (13.04.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war am Mittwoch zeitweise auf ein neues Hoch seit Anfang August 2022 gestiegen, musste am Ende aber wieder Federn lassen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei er mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 15.703,60 Zählern aus dem Handel gegangen. Am heutigen Donnerstag werde er kaum verändert erwartet. Der Broker IG indiziere den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel auf knapp 15.700 Punkte.