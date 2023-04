So sei es am US-Markt zu Gewinnmitnahmen gekommen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 33.402,38 Zählern aus dem Handel gegangen. Ähnliche Verluste habe der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) verzeichnet. Hier sei es bis auf 4.100,60 Punkte nach unten gegangen. Beim technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe das Minus am Ende 0,4 Prozent auf 13.100,08 Zähler betragen.



Ein Blick nach Asien. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe größere Verluste verbucht und zuletzt 1,7 Prozent im Minus gestanden. In China sei wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden.



Auf der Terminseite sei es am heutigen Mittwoch recht ruhig. GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) veröffentliche die Zahlen zum ersten Quartal, AUTO1 (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) seinen Geschäftsbericht. Bei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) und der UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) würden die Hauptversammlungen stattfinden.



Derweil stünden einige Kurszielanhebungen von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und der Société Générale (SocGen) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) im Fokus: Es seien die Ziele von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF), der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) nach oben angepasst worden. Bei Siemens habe die SocGen die Einschätzung zudem von "hold" auf "buy" angehoben. Im Fokus stehe nach starken Zahlen zudem die SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE). MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) stelle für seinen Hoffnungsträger frühere Daten als bislang gedacht in Aussicht. Ein Zulassungserfolg beim deutschen Biotechwert InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) habe bereits im späten Handel am Dienstag für einen deutlichen Kurssprung gesorgt.



Weiterhin stark präsentiere sich der Goldpreis. Dieser habe am Dienstag die 2.000-Dollar-Marke übersprungen. (05.04.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Mittwochmorgen kaum verändert in den Handel starten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,05 Prozent tiefer bei 15.595 Zählern. Am Dienstag habe der DAX zwischenzeitlich deutliche Zugewinne verzeichnen und bei 15.736 Punkten ein neues Hoch seit Januar 2022 verbuchen können.Die Gewinne habe der DAX am Dienstag allerdings nicht halten können. Spekulationen über weitere Probleme im Bankensektor und schwächere Signale vom US-Arbeitsmarkt hätten für neuen Druck gesorgt.