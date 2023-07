Der Dow Jones Industrial habe den höchsten Stand seit 15 Monaten erreicht und sei dabei auch der Marke von 35.000 Punkten wieder sehr nah gekommen. Sowohl die Zahlen von Morgan Stanley als auch die von Bank of America seien gut bei den Anlegern angekommen. Außerdem habe Software-Gigant Microsoft mit Preisaussagen für seine Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) überrascht und hätten dessen Aktie auf Rekordhoch geschickt. Der bekannteste Wall Street-Index Dow habe 1,06 Prozent höher auf 34.951,93 Punkten geschlossen. Der S&P 500 sei um 0,71 Prozent auf 4.554,98 Zähler gestiegen. Der NASDAQ 100 sei um 0,82 Prozent auf 15.841,35 Zähler vorgerückt.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent zugelegt. Die freundlichen Vorgaben aus den USA hätten hier für Rückenwind gesorgt. In China habe die Wachstumsschwäche hingegen weiterhin das Geschehen gedämpft. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe 0,4 Prozent eingebüßt. Noch deutlicher unter Druck sei der Hang Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem Abschlag von 1,2 Prozent gewesen.



Am heutigen Mittwoch stünden einige Quartalsberichte im Fokus. Es würden unter anderem Rio Tinto, ASML und nachbörslich Goldman Sachs, Netflix, Tesla, IBM und Alcoa berichten. STRATEC dürfte nach einer Prognosesenkung unter Druck stehen. Zudem falle der Blick auf einige Analysteneinschätzungen. Morgan Stanley habe die Einstufung zu Evonik auf "Underweight" gesenkt, Baader K+S und Sixt auf die "Top Picks List" gehoben. VERBIO dürfte von einer Kaufempfehlung durch Jefferies profitieren. Im Fokus stehe außerdem Covestro. Der Übernahmepoker könnte hier in eine neue Runde gehen. Informierten Personen zufolge erhöhe der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) sein Gebot für die Leverkusener auf 57 Euro je Aktie.



(Mit Material von dpa-AFX) (19.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im DAX scheint sich am Mittwochmorgen zunächst wenig zu tun, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 16.117 Punkte. Tags zuvor habe der DAX nach zähem Start letztlich leichte Gewinne erzielt. Orientierungsmarke nach oben sei zunächst das Vorwochenhoch bei 16.185 Punkten. Jones Industrial am Dienstag schon während des europäischen Handels auf das höchste Niveau seit April 2022 geklettert und habe die Gewinne anschließend noch ausgebaut. Robuste Quartalsergebnisse von US-Großbanken hätten schwache Konjunkturdaten aus der Industrie und dem Einzelhandel überlagert.