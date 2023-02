Vor dem Wochenende hätten wieder aufflammenden Inflationssorgen etwas auf die Kurse gedrückt. Davon sei am Montag allerdings wenig zu spüren. Vielmehr richte sich der Blick der Anleger bereits wieder auf die im Wochenverlauf anstehenden Konjunkturdaten. Einkaufsmanagerindices, ZEW-Umfrage und Geschäftsklimaindex würden weitere Hinweise darauf geben, wie es um Teuerung und Wirtschaft stehe.



Derweil stehe inzwischen fest, dass die Commerzbank wie erwartet in den DAX zurückkehre. In der kommenden Woche verabschiede sich der Industriegaseriese Linde (ISIN IE00BZ12WP82 / WKN A2DSYC) von der Frankfurter Börse, das Schwergewicht müsse den deutschen Leitindex daraufhin verlassen. Die Commerzbank wiederum habe zuletzt vorläufige Zahlen präsentiert und mit dem zweiten ausgewiesenen operativen Jahresgewinn in Folge den Weg für den DAX-Aufstieg freigemacht.



Der DAX schnaufe durch. Nach dem starken Jahresstart sei das aber durchaus gesund. (20.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An der Börse deutet sich am Montag ein ruhiger Start in die Woche an, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX zeige sich zur Vorwoche kaum verändert und pendle mit geringen Ausschlägen um die 15.500-Punkte-Marke. Da an der Wall Street der Handel feiertagsbedingt pausiere, dürfte sich daran im Tagesverlauf auch eher wenig ändern.