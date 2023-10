Ein im dritten Quartal unerwartet starkes Wirtschaftswachstum in China habe den Börsen in Asien am Mittwoch nur wenig Halt gegeben, es habe die Sorgen um Chinas Wirtschaft nicht vertreiben können. In Tokio habe sich der Leitindex Nikkei 225 vom Tagestief erholt, zuletzt habe er aber noch knapp mit 0,04 Prozent im Minus gelegen. Der chinesische CSI 300 allerdings sei mit 0,7 Prozent im Minus verblieben. In Hongkong habe sich der Hang-Seng-Index zuletzt 0,2 Prozent tiefer bewegt.



Am heutigen Mittwoch stünden einige wichtige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem ASML, Morgan Stanley, Deutsche Börse AG, Netflix, Tesla, SAP und Alcoa berichten. Am Vorabend habe bereits adidas seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Im Fokus stehe zudem die Aktie der Lufthansa. Die Citigroup habe die Aktie von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 14,00 Euro auf 7,90 Euro gesenkt.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach zwei relativ stabilen Tagen kommt der DAX am Mittwoch nicht voran, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15.240 Punkte. Am Montag und Dienstag hätten sich bei kleineren Rückschlägen allerdings wieder Käufer gefunden, nachdem der DAX einmal sogar bis auf 15.103 Punkte abgesackt sei.Die Nervosität im angeheizten Nahost-Konflikt nehme allerdings wieder zu - bei steigenden Ölpreisen. Am Abend habe es einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen gegeben. Jones Industrial habe knapp im Plus geschlossen, während der technologielastige NASDAQ 100 0,33 Prozent verloren habe. Als leichte Belastung hätten sich am Dienstag die weiter steigenden Renditen am Anleihenmarkt erwiesen, nachdem jüngste Konjunkturdaten überraschend robust ausgefallen seien und so erneut Inflationssorgen entfacht hätten.