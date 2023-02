Rund 6% verliere die BASF-Aktie nach endgültigen Jahreszahlen und v.a. der vorzeitigen Beendigung eines Aktienrückkaufprogramms. Zudem sei das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im vierten Quartal um 0,4% zum Vorquartal gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe. In einer ersten Schätzung sei die Behörde nur von einem Minus von 0,2% ausgegangen.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF (24.02.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Auf und Ab in der laufenden Handelswoche zeige sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag kaum bewegt, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Deutliche Verluste beim Schwergewicht BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und eher schwache Wirtschaftsdaten würden trotz guter Vorgaben von der Wall Street etwas auf die Stimmung drücken, dennoch bleibe das 52-Wochen-Hoch bei 15.659 Punkten weiter im Visier.