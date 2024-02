Auf der Terminseite bleibe es zum Wochenstart sehr ruhig. Im Tagesverlauf würden Quartalszahlen von Michelin (ISIN FR001400AJ45 / WKN A3DL84) erwartet. Am Morgen habe zudem Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Umsatz 2023 sei auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen und habe damit deutlich besser als der Konsens gelegen. Beim EBITDA habe der Break-even erreicht werden können. Allerdings hätten Analysten im Vorfeld noch auf etwas mehr gehofft. Die Auftragseingänge seien von 6,3 GW im Vorjahr auf 7,4 GW gestiegen.



Im Blickpunkt stehe zudem Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T). Hier werde die Produktion nach einem zweiwöchigen Stillstand in Grünheide bei Berlin heute wieder hochgefahren.



Das Kursziel für die Aktie von Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y), die sich im vergangenen Monat recht stark präsentiert habe, sei von Barclays von 15 auf 16 Euro erhöht worden. Das Votum laute hier weiterhin "overweight". Im Fokus dürften auch weiter die Aktie von Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) und Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) stehen. Die Werte seien am Freitag die Top-Gewinner im DAX gewesen. Und auch das viel beachtete IPO der vergangenen Woche, RENK (ISIN DE000RENK730 / WKN RENK73), dürfte weiter im Blickfeld der Anleger bleiben.



Die Umstrukturierung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) laufe auf Hochtouren. Zuletzt seien Stellenstreichungen vor allem im Management angekündigt worden.



Extrem stark entwickele sich derweil weiterhin der Bitcoin. Am Montagmorgen notiere er weiter über der 48.000-Dollar-Marke. (12.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX kämpft weiterhin mit der 17.000-Punkte-Marke, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Freitag vergangener Woche sei er mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 16.926,50 Zählern knapp darunter aus dem Handel gegangen. Zu Beginn der neuen Wochen dürfte er sich diese Marke wieder etwas annähern. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher bei 16.960 Zählern.Positive US-Vorgaben vom vergangenen Freitag dürften stützen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial habe am Freitag zwar 0,1 Prozent tiefer bei 38 671,69 Punkten geschlossen, er bleibe damit aber nahe am Rekordhoch. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) hingegen habe sich am Freitag zu einer neuen Bestmarke aufgeschwungen. Am Ende sei er mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 5.026,61 Punkten aus dem Handel gegangen. Der technologiewertelastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe sogar gut ein Prozent auf 17.962,40 Punkte zugelegt.