Der Dow Jones sei um -1,00%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,64% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -0,18% gesunken.



Die zwei größten deutschen Stahlkonzerne Salzgitter und thyssenkrupp Steel Europe hätten beim Bundeskartellamt eine Projektplanungsgesellschaft für klimafreundliche Stahlproduktion angemeldet. Ziel sei es bei der Projektentwicklung der CO2-freien oder CO2-reduzierten Stahlproduktion zusammenzuarbeiten.



Die Baumarktkette HORNBACH (ISIN DE0006083405 / WKN 608340) leide unter der weiter anhaltenden hohen Inflation sowie einer getrübten Konsumstimmung. Vorstandschef Erich Harsch habe am Dienstag gesagt, dass "man Erfolg nicht pachten kann", halte aber ausdrücklich an einer "Dauertiefpreisstrategie" fest. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) falle um 20% auf EUR 290,1 Mio. Für das laufende Bilanzjahr erwarte die Kette einen weiteren Rückgang des EBIT um fünf bis fünfzehn Prozent bei stagnierendem Umsatz.



Der EUR/USD-Wechselkurs sei trotz der enttäuschenden deutschen ZEW-Zahlen vom gestrigen Tage weiterhin hauptsächlich durch den Newsflow über die Schuldenobergrenze charakterisiert. Das 1,08 Niveau bleibe bisher unterstützt.



Die USA würden ihre strategischen Ölreserven weiter aufstocken. Wie das US-Energieministerium mitgeteilt habe, sollten nach dem Rekordverkauf aus 2022 (220 Millionen Barrel) weitere 3 Millionen Barrel erworben werden. Dies sei im Vergleich zwar eine relativ geringe Menge, zeige jedoch, dass es die USA mit einer Wiederaufstockung der Reserven ernst meinen würden. Die Ölpreise (USD 75,00) hätten ihre Erholung fortgesetzt (Zwölf-Monatstief Brent 03.05.23: USD 72,33). (17.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt kämpft weiter mit der psychologisch wichtigen 16.000er Marke, so die Analysten der Nord LB.Seit dem Hoch am 08. Mai (15.995 Punkte) handele der deutsche Leitindex in einer Bandbreite von 250 Punkten unterhalb der 16.000. Die deutlich eingetrübte Wirtschaftsstimmung (ZEW) sowie Unsicherheit über die amerikanische Schuldenobergrenze würden nicht sonderlich unterstützend wirken. In diesem Umfeld traue der IWF der Bundesrepublik in den kommenden Jahren nur noch geringe Wachstumsraten zu. Während man derweil für 2023 von einer Stagnation ausgehe, antizipiere man im Zeitraum 2024 bis 2026 nur noch Raten von ein bis zwei Prozent.Der DAX sei um -0,12% und der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) um -0,24% gefallen. Der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) sei um +0,13% gestiegen.