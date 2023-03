Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist technisch angeschlagen und markierte unter dem Eindruck der Bankensorgen ein neues Impulstief bei 14.702 Zählern, so die Analysten der Helaba.Am Ende des Tages sei der deutsche Leitindex bei 14.735 aus dem Handel gegangen und das Minus habe 3,27% betragen. Indikatoren wie MACD und DMI stünden auf Verkauf und letzterer werde von einem über die Marke von 20 gestiegenen ADX begleitet.Auch RSI und Stochastik seien auf Südkurs. In den überverkauften Bereich seien sie bisweilen aber nicht eingedrungen. Unterhalb des gestrigen Tiefs zeige sich die nächste Haltemarke bei 14.648 in Form der 100-Tagelinie. Erste Indikationen würden auf einen freundlichen Handelsauftakt schließen lassen, wohl auch weil die Credit Suisse Liquiditätshilfen bekomme. Erste Hürden würden sich um 15.000 und bei 15.150/250 zeigen. (16.03.2023/ac/a/m)