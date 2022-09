Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 12.181 Punkten hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr sei das Aktienbarometer innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom vergangenen Freitag verblieben, sodass ein klassischer "inside day" entstehe. Angesichts des vorangegangenen Rutsches unter die Tiefpunkte von März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten müsse diese Entwicklung fast schon als Erfolg verbucht werden. Der beschriebene Innenstab lege eine prozyklische Positionierung nahe. Während ein Abgleiten unter die jüngsten beiden Tagestiefs bei 12.184/12.181 Punkten die aktuelle Schwächephase erneut untermauern würde, sorge eine Rückeroberung der ehemaligen Jahrestiefs für ein kurzfristiges Stabilisierungsanzeichen. Als ein strategischer Belastungsfaktor müsse unverändert der seit Jahresbeginn bestehende Baissetrend interpretiert werden, welcher zusammen mit den bereits mehrfach angesprochenen Tiefs bei 12.400 Punkten ein absteigendes Dreieck bilde. Perspektivisch könne deshalb ein Wiedersehen mit dem Tief vom Oktober 2020 bei 11.450 Punkten nicht ausgeschlossen werden. Für einen kleinen Silberstreif sorge die Marktbreite, die mittlerweile extrem niedrige Extremwerte erreicht habe, dass es fast nur noch besser werden könne.



Mit Hilfe der Technischen Analyse könnten Anleger schnell viele Aktien untersuchen. Darüber würden Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung erhalten. Vor dem Hintergrund dieses Mehrwertes komme regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tage-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu. Dabei würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt überprüfen, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich - gemessen an den drei o. g. Kriterien - in einem Haussetrend befinden würden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert von größer als 1 würden den Analysten als Maßstäbe dienen. Der Vergleich zur letzten Auswertung vom August für alle drei Regionen zeige eine klare Verschlechterung. Besonders die längerfristigen Kriterien GD200 und RSL würden inzwischen aber extrem niedrige Prozentsätze erreichen. Weniger als 7% der 160 Titel aus DAX, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) würden oberhalb ihrer 200-Tage-Linie bzw. verfügen über einen RSL-Wert von größer als 1 notieren. Anfang Juli hätten ähnliche Extremwerte den Grundstein für die zwischenzeitliche Sommererholung gelegt. (27.09.2022/ac/a/m)



