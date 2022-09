Ausblick: Dank des starken Schlussspurts kurz vor Feierabend habe der DAX seine viertägige Verlustserie vorerst beendet. Die Rückeroberung der 12.800er Marke könne dabei als erster Pluspunkt gewertet werden. Um jedoch in eine Erholung übergehen zu können, wären weitere Anschlussgewinne erforderlich.



Das Long-Szenario: Könne sich der Index bei 12.800 nach oben abdrücken, sollte nun die Kurslücke vom Freitag bei 12.957 geschlossen werden, um danach einen Hochlauf an die 13.000er Barriere lancieren zu können. Gelinge der Re-Break an der runden Tausendermarke, müssten zur Bestätigung die beiden Hürden bei 13.050 und 13.085 überboten werden. Darüber würden sich die nächsten Kursziele unverändert auf die kurzfristige 50-Tage-Linie und auf die Volumenspitze bei 13.200/13.225 stellen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen direkt die 12.800er Marke im Fokus. Falle der Index unter diese Haltelinie zurück, müsste auf die Juli-Aufwärtstrendgerade und das gestrige Tagestief geachtet werden, das nur 3 Pünktchen über dem aktuellen September-Tief bei 12.604 markiert worden sei. Verliere der DAX diese Unterstützung und rutsche per Tagesschluss auf ein neues Monatstief ab, dürfte ein Test der Auffangzone rund um 12.400 immer wahrscheinlicher werden. Dort sollten vor allem das bisherige Jahrestief bei 12.391 und das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Finanzkrisentief 2009) stützend wirken. (20.09.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) begann die neue Woche zunächst mit weiteren Abgaben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits zum Opening bei 12.685 habe der DAX unterhalb des Schlusskurses vom Freitag (12.741) notiert und sei bis zur Mittagsstunde auf das Tagestief bei 12.607 Zählern gefallen. Dort hätten die Notierungen nach oben abgefedert und sich in der Folgezeit in die Gewinnzone zurückgearbeitet. Dabei sei das Aktienbarometer bis auf das späte Intraday-Top bei 12.867 Punkten gestiegen. Dieses Level habe der Index allerdings nicht bis zur Schlussglocke halten können, am Ende seien die Blue Chips bei 12.803 (+0,5%) und damit im Bereich der 12.800er Schwelle aus dem Handel.