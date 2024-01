Der Dow Jones sei um -0,25% gesunken. Der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um +0,29% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +0,43% geklettert.



Der US-Industrieriese General Electric profitiere weiter von der boomenden Flugzeug-Nachfrage nach der Corona-Krise. Der bereinigte Nettogewinn sei in Q4 auf 1,77 (Vorjahr: 1,37) Mrd. USD gestiegen. Vor allem das Geschäft mit der Wartung von Flugzeugen und Ersatzteilen habe Umsatz und Gewinn nach oben getrieben.



Im Geschäft mit erneuerbaren Energien habe GE den Verlust dank Kostensenkungen auf 347 von 545 Mio. USD reduziert. Die Sparte kämpfe - ebenso wie die Konkurrenz - mit schwacher Nachfrage und steigenden Rohstoff- und Arbeitskosten. GE wolle die Energie-Sparte als GE Vernova Anfang April abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen. GE konzentriere sich dann auf das Flugzeuggeschäft und benenne sich in GE Aerospace um.



Die Bundesregierung habe sich beim Umbau der Energieversorgung einem Expertengremium zufolge in neue Abhängigkeiten begeben. Zwar sei die Abhängigkeit von russischem Gas aufgelöst worden, jetzt kämen aber besonders viele LNG-Flüssiggaslieferungen aus den USA und Katar. Hier hätten sich die Importe in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt. Auch diese neuen Abhängigkeiten seien riskant. So würden Handelsschiffe im Roten Meer derzeit angegriffen. Außerdem hätten die USA gerade mitgeteilt, LNG-Lieferungen nach Europa überprüfen zu wollen.







Vor dem ersten Zinsentscheid der EZB in diesem Jahr setzte sich am deutschen Aktienmarkt die Vorsicht durch, so die Analysten der Nord LB.Der freundliche Wochenstart sei somit verpufft und der DAX sei ins Minus gedreht. Den größten Kurssprung seit mehr als einem halben Jahr habe ein positiver Analystenkommentar HelloFresh ( ISIN DE000A161408 WKN A16140 ) verschafft, +12% habe es für den Kochbox-Versender im MDAX geheißen. VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) habe im Schlussquartal 2023 von einem höheren Absatz profitiert und sich im DAX mit +5,4% an die Spitze gesetzt. WKN 720327 ) um -0,47% gefallen. Der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) sei um +0,35% gestiegen.