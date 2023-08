Auf Unternehmensseite sei es eher ruhig. Bei VERBIO (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) finde die außerordentliche Hauptversammlung statt. DocMorris (ISIN CH0042615283 / WKN A0Q6J0) könnte von einer deutlichen Kurszielerhöhung profitieren. Jefferies habe das Ziel von 60 auf 90 Schweizer Franken erhöht.



Im Fokus würden nach den NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422)-Zahlen hierzulande auch weiter Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) und AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6 / WKN A0WMPJ) bleiben. BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) & Co würden auf die Entwicklungen am Energiemarkt blicken. SPD-Chef Klingbeil habe eine Entscheidung über einen staatlich subventionierten Industriestrompreis bis 1. Dezember in Aussicht gestellt.



Die US-Börsen hätten am Donnerstag schwach auf Tagestief geschlossen. Ein weiterer starker Geschäftsbericht des Chipkonzerns NVIDIA habe der technologielastigen NASDAQ-Börse nur kurzfristig Auftrieb gegeben. Rasch sei das Plus wieder abgebröckelt. Ähnlich habe es an der Wall Street ausgesehen: Die frühen Gewinne nach einem verhaltenen Start hätten sich nicht als beständig erwiesen.



Der Dow Jones Industrial habe letztlich 1,08 Prozent auf 34.099,42 Punkte eingebüßt und den Tag auf dem tiefsten Stand seit Mitte Juli beendet. Zudem sei auch eine wichtige mittelfristige Trendlinie durchbrochen worden, die von charttechnisch Interessierten gern beachtete gleitende 90-Tagelinie. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 1,35 Prozent auf 4.376,31 Zähler abwärts gegangen. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 2,19 Prozent auf 14.816,44 Punkte verloren.



Auch in Asien würden sich die Börsen eher schwach präsentieren. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei kurz vor dem Handelsende um zwei Prozent gefallen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei im späten Handel um 0,7 Prozent gesunken. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe um 1,2 Prozent nachgegeben.



Mit Material von dpa-AFX (25.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die aufgehellte Stimmung der Anleger schwindet zum Wochenende weiter dahin, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Mit einem schwächeren Start am Freitag könnte es der DAX schwer haben, nach zuletzt drei Verlustwochen wieder ein Wochenplus einzufahren. Vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell würden abermals Zinssorgen belasten.Der Broker IG habe den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,3 Prozent tiefer auf 15.579 Punkte taxiert. Die Anlegerstimmung hänge derzeit stark von der Entwicklung der US-Anleihen ab. Ein zeitweiser Renditerückgang habe sich am Vortag wieder umgekehrt wegen robuster Konjunkturdaten, die neue Zinssorgen geweckt hätten. Damit seien auch die Aktienbörsen abgerutscht, vor allem jene in den USA.