Im DAX stünden nach einem starken Verlauf am Mittwoch die Aktien von Siemens Energy und SAP weiter im Fokus. SAP habe zuletzt eine Auseinandersetzung mit US-Behörden beilegen können.



Nordex könne derweil einen weiteren Auftrag vermelden. Nach einer ganzen Reihe von Aufträgen im laufenden Jahr habe man nun weitere Aufträge aus Deutschland über 122 MW erhalten.



Im Blickfeld dürfte zudem die Aktie von Südzucker stehen. Das Unternehmen habe am Morgen Zahlen gemeldet. Ein bestätigter Jahresausblick könnte die Aktie beflügeln. VERBIO hingegen dürfte unter Druck stehen nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank.



Die US-Börsen hätten am Mittwoch einen guten Tag hingelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Ende 0,5 Prozent auf 37.695,73 Punkte gewonnen. Für den marktbreiten S&P 500 sei es 0,6 Prozent nach oben auf 4.783,45 Zähler gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe noch etwas deutlich zugelegt: Am Ende 0,7 Prozent auf 16.793,05 Punkte.



In Asien habe sich vor allem der japanische Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Leitindex Nikkei 225 sei auf ein weiteres Hoch seit rund 34 Jahren gestiegen und habe am Ende 1,8 Prozent im Plus geschlossen. Leicht zulegen können hätten auch der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen und der Hang-Seng-Index in London. Sie seien zuletzt 0,2 Prozent respektive 0,4 Prozent gestiegen. (11.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Mittwoch kaum verändert präsentiert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei er mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 16.689,81 Zähler aus dem Handel gegangen. Zum Handelsstart am Donerstag werde der deutsche Leitindex derweil höher erwartet. Der Broker IG taxiere den DAX knapp zwei Stunden vor dem Start 0,6 Prozent höher auf 16.790 Punkte.Im Fokus stünden heute ganz klar die Verbraucherpreise aus den USA für Dezember, die am Nachmittag veröffentlicht würden.