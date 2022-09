Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Mittwoch mit einem kräftigen Kurssprung eine sechstägige Verlustserie beendet. Die jüngsten Konjunktursorgen seien dies- und jenseits des Atlantiks in den Hintergrund geraten, nachdem sich die britische Notenbank gegen den zuletzt drastischen Zinsanstieg am heimischen Kapitalmarkt gestemmt habe. Auch andere wichtige US-Börsenbarometer hätten deutlich zugelegt. Der Dow habe um 1,88 Prozent auf 29.683,74 Punkte angezogen, nachdem er am Vortag noch zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen sei. Für den marktbreiten S&P 500 sei es um 1,97 Prozent auf 3.719,04 Zähler nach oben gegangen. Der technologielastige Nasdaq 100 habe 1,97 Prozent auf 11.493,83 Punkte gewonnen.



In Asien hätten sich die Aktienmärkte nach den zuletzt teils deutlichen Verlusten stabilisiert. Alle wichtigen Börsen würden im Plus liegen. So sei der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund ein Prozent gestiegen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der chinesischen Festlandbörsen habe ein halbes Prozent zugelegt. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei es zuletzt etwas mehr als ein Prozent nach oben gegangen.



Auf der Terminseite stünden am heutigen Donnerstag die Halbjahreszahlen von Hornbach, die Quartalszahlen von Hella, Hennes & Mauritz und Nike auf dem Programm. Im Fokus stehe zudem die Porsche AG. Heute sei der erste Handelstag. Und auch auf Morphosys und Amazon dürften Anleger schauen. Morphosys habe starke Daten vor gelegt, Amazon habe seine Neuigkeiten vorgestellt. Neuen Schwung könnte außerdem die Aktie der Deutschen Post erhalten. Die US-Bank JPMorgan habe die Papiere der Deutschen Post in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie auf die "Positive Catalyst Watch" gesetzt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Donnerstag erholt in den Tag starten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Vortag sei der Leitindex noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen, als der Rückschlag unter die 12.000-Punkte-Marke nicht von Dauer gewesen sei. Nun könnte das Aufbäumen, das am Mittwochnachmittag begonnen habe, vorerst weiter gehen: Der Broker IG taxiere ihn zwei Stunden vor Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 12.279 Punkte.