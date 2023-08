Für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei es zuletzt um 0,3 Prozent abwärts gegangen. Der Hang Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei um 0,2 Prozent gesunken. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei um 0,3 Prozent gefallen.



Am heutigen Mittwoch stünden erneut einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99), Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0 / WKN A1DAHH), Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221), TUI (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00), Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900), MorphoSys (ISIN DE0006632003 / WKN 663200) und Walt Disney (ISIN US2546871060 / WKN 855686) berichten.



Zudem stünden einige Analysteneinstufungen im Fokus. Die Citigroup habe BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) auf "sell" gesenkt, Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) auf "neutral". Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe Citigroup hingegen auf "buy" gehoben. Zudem stehe nach starken Studiendaten zu Wegovy und einem kräftigen Kurssprung die Aktie von Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R) im Fokus.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.





