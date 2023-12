Zudem stünden wieder einige Analysteneinschätzungen im Fokus. JP Morgan habe seine Kaufempfehlung für Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610) bestätigt. Die Analysten sähen die Aktie attraktiv bewertet. Auf "underweight" hingegen senke JP Morgan seine Einschätzung für Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y). Berenberg werde für Nemetschek (ISIN DE0006452907 / WKN 645290) pessimistischer und senke das Papier auf "hold". Die Deutsche Bank bewerte MTU (ISIN DE000A0D9PT0 / WKN A0D9PT) nur noch mit "hold" nach bislang "buy".



An den US-Börsen sei es am Donnerstag vor allem bei den Technologiewerten nach oben gegangen. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe am Ende 1,5 Prozent auf 16.022,49 Zähler gewonnen. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial habe nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht. Er habe 0,2 Prozent auf 36.117,38 Punkte zugelegt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei am Donnerstag um 0,8 Prozent auf 4.585,59 Zähler gestiegen.



Die asiatischen Börsen hätten am Morgen weiter unter Druck gestanden. Der starke Yen und anhaltende Spekulationen über eine Wende in der bislang sehr lockeren Geldpolitik hätten belastet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe am Ende 1,7 Prozent nachgegeben. Der CSI 300 und der Hang-Seng-Index hätten ebenfalls lange im Minus notiert, zuletzt aber ihre Verluste wieder wettmachen können. Der CSI 300 habe zuletzt 0,4 Prozent im Plus gelegen, der Hang Seng 0,1 Prozent.



Auf Unternehmensterminseite sei es zum Wochenschluss erneut sehr ruhig. Bei Uniper (ISIN DE000UNSE018 / WKN UNSE01) finde eine außerordentliche Hauptversammlung statt. Der Startschuss für das vierte Handynetz in Deutschland falle am heutigen Nachmittag. Die United Internet-Tochter 1&1 (ISIN DE0005545503 / WKN 554550) werde seine mobilen Dienste in Betrieb nehmen. Neukunden könnten dann darauf zugreifen.Im Fokus bleibe zudem BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11). Der Chemiekonzern wolle sein Agrar- und Batteriegeschäft ausgliedern. Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) könne sich derweil über einen Milliardenauftrag von Cathay Pacific freuen.