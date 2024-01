Im Fokus dürften im DAX derweil weiterhin die Gewinner des Vortages Infineon, Siemens Energy und Rheinmetall stehen. Bei Infineon habe die unerwartet gute Geschäftsentwicklung des weltgrößten Halbleiterkonzerns TSMC beflügelt. Die Aktie von Rheinmetall sei derweil nicht zu bremsen. Sie klettere derzeit von einem neuen Rekordhoch zum nächsten.



Zudem falle der Blick auf einige Analysteneinschätzungen. Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Bayer von 36,00 auf 34,00 Euro gesenkt. Zudem habe es Kaufempfehlungen für die am Donnerstag nach Zahlen deutlich unter Druck gestandene Birkenstock-Aktie gegeben. Goldman Sachs und Jefferies hätten hier die Kursziele auf 50,70 Dollar respektive 52,00 Dollar erhöht.



Auf der Konjunkturseite stehe am Nachmittag das Konsumklima der Uni Michigan für Januar im Fokus.



Die US-Märkte hätten sich am Donnerstag stark präsentiert, insbesondere die Technologiewerte hätten deutlich zulegen können. Der Dow Jones Industrial habe mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 37.468,61 Punkten geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 sei es um 0,9 Prozent auf 4.780,94 Zähler nach oben gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe sogar bei 16.997 Zählern ein neues Rekordhoch markieren können. Aus dem Handel sei er mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 16.982,29 Punkten gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag derweil keine einheitliche Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe mit einem deutlichen Plus von 1,4 Prozent geschlossen. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt hingegen 0,3 Prozent im Minus gelegen, der Hang-Seng-Index in Hongkong habe 0,4 Prozent tiefer notiert. (19.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einer schwachen ersten Wochenhälfte hat sich der DAX am Donnerstag wieder von seiner freundlicheren Seite gezeigt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der deutsche Leitindex habe 0,8 Prozent auf 16 567,35 Zähler gewonnen. Und auch zum Wochenschluss am Freitag dürfte es noch etwas höher gehen. Der Broker IG taxiere den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 16.596 Punkte.Auf der Terminseite stehe im DAX die Aktie von BASF im Blickpunkt. Der Chemiekonzern habe am Morgen seine vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht und dabei die eigenen Ziele und auch die Analystenerwartungen nicht erfüllen können. Das Papier dürfte deutlich im Minus in den Handel starten.