Die Stimmung in Europa sei am Dienstag relativ gemischt. Gleichzeitig setze sich der Aufschwung im großen Bankensektor fort. (Quelle: xStation5 von XTB)



Die Aktien von Zalando hätten trotz moderater Rückgänge Auftrieb durch die Hochstufung der Empfehlung von HSBC erhalten. Die Bank habe die Aktien des Unternehmens von einem "Hold"-Rating auf "Buy" eingestuft und das Kursziel leicht von 43 auf 45 Euro erhöht. HSBC habe kommentiert, dass sich das Momentum rund um das Unternehmen in die richtige Richtung bewege. Die Analysten hätten hinzugefügt, dass die mittelfristige Margenprognose unverändert bleibe und erreichbar erscheine, unterstützt durch eine verbesserte Umsetzung.



Die Aktien des deutschen Unternehmens NORMA (ISIN DE000A1H8BV3 / WKN A1H8BV) würden heute mehr als 8 Prozent verlieren, da die Baader Bank die Margenprognose für das Geschäftsjahr 2023 konservativ einschätze. Die anhaltende Belastung durch die Umstrukturierung des Unternehmens werde als Hauptgrund für die gemischte Einschätzung des Unternehmens gesehen.



Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt sei heute gemischt. Der DE30 (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) verzeichne moderate Rückgänge, unterschreite aber dennoch nicht die psychologische Unterstützung bei 15.300 Punkten. Diese Grenze werde durch den SMA50 noch verstärkt. (Quelle: xStation5 von XTB) (28.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Dienstagshandel an den europäischen Märkten bringt eine gemischte Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Die wichtigsten westeuropäischen Handelsplätze würden moderate Rückgänge verzeichnen, wobei der französische Markt am schlechtesten abschneide. Deutlich besser sehe es am polnischen Aktienmarkt aus, wo der W20-Index ( ISIN PL9999999987 WKN 969729 ) um fast 1% gestiegen sei. Was den Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung betreffe, so werde sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf die ungarische Zinsentscheidung, die Rede von Nagel von der Bundesbank, die Rede von Lagarde und die Daten des Conference Board richten.