Unternehmensnachrichten:



Die Aktien von TeamViewer würden heute um fast 15% steigen, nachdem die Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 besser als erwartet ausgefallen seien. Das bereinigte EBITDA habe sich auf 97,4 Millionen Euro belaufen, was einer Verbesserung von 44% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der Bloomberg-Konsens habe bei 84 Millionen Euro gelegen. Der Umsatz habe bei 150,5 Millionen Euro gelegen, ein Plus von 14% im Vergleich zum Vorjahr. Die Analysten hätten 149,1 Millionen Euro erwartet.



SYNLAB senke seine Gewinnprognose für das Jahr 2023 und rechne mit einem Umsatz von 2,8 Mrd. Euro, gegenüber früheren Schätzungen von 3 Mrd. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge werde voraussichtlich im Bereich von 16%-18% liegen, zuvor habe sie bei 18%-20% gelegen. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit mit einem Minus von 22% gehandelt.



Die Futures auf den DAX / DE30 (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) würden heute leicht schwächer gehandelt. Der Index teste derzeit die obere Grenze der Konsolidierungszone und den Widerstand, der durch das 78,6%-Retracement gesetzt werde. (Quelle: xStation5 von XTB) (07.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Dienstagshandel an den europäischen Märkten bringt eine leichte Aufhellung der Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung sei relativ leer. Nach Handelsschluss an der Wall Street würden die folgenden Unternehmen ihre Finanzergebnisse bekannt geben: Hertz Global , Royal Caribbean Cruises und Western Union