Der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins Caixin sei im Dezember etwas besser ausgefallen als erwartet. Angesichts der massiven Infektionswelle nach dem Ende der Null-Corona-Politik in China habe er allerdings gegenüber dem Vormonat einen leichten Rückgang gezeigt und liege weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten.



Am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag zudem die Verbraucherpreise für den Dezember auf Interesse stoßen, da die hohe Inflation als Bremse für die Aktienmärkte wirke. Die schon veröffentlichten Daten aus mehreren Bundesländern hätten trotz weiter hoher Jahresraten eine Abschwächung gegenüber dem November gezeigt.



Am Nachmittag würden noch die vorläufigen Daten auf nationaler Ebene folgen. Anleger und Analysten erwarteten den zweiten monatlichen Rückgang in Serie und die Jahresrate werde nach einem dreimonatigen Ausflug auf zweistellige Werte bei 9,0 Prozent erwartet. "Ein schneller Rückgang der Inflationsrate im ersten Quartal ist die wichtigste Voraussetzung für die Europäische Zentralbank (EZB), um ab dem Sommer nicht mehr an der Zinsschraube zu drehen", habe Altmann betont.



Erst wenn Wall Street und Co den Handel aufnehmen würden, dürfte sich ein klarer Trend an den Börsen herauskristallisieren. Dennoch sei der bislang starke Jahresstart des DAX ein gutes Zeichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Start ins Börsenjahr 2023 legt der DAX auch am Dienstag weiter zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Zwischenzeitlich habe sogar ein Plus von rund 1,5 Prozent zu Buche gestanden, aktuell seien es etwa 0,6 Prozent auf mehr als 14.150 Zähler. Vor dem Handelsstart in den USA, wo die Börsen gestern noch geschlossen seien, würden sich die Anleger zuversichtlich zeigen."Mit dem Beginn des Börsenjahres an der Wall Street geht das Handelsjahr 2023 heute richtig los", habe Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners kommentiert. "Jetzt muss sich zeigen, ob der gestrige Auftaktgewinn nachhaltig war." Er glaube, dass der positive Auftakt ins Börsenjahr die Anleger, die noch gar nicht oder unterinvestiert seien, unter Zugzwang bringen könnte.