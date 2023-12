Im Fokus dürfte außerdem die Aktie von Manchester United stehen. Hier sei der Einstieg des englischen Milliardärs Jim Ratcliffe perfekt gemacht worden. Wie der englische Fußball-Rekordmeister am Heiligabend mitgeteilt habe, werde der Unternehmer bis zu 25 Prozent der Anteile übernehmen. Zudem sollten weitere Investitionen folgen.



Und auch die Lufthansa dürfte im Blickfeld bleiben. Hier stehe neben einem Streik vor allem die geplante höhere Luftverkehrssteuer im Fokus.



Und auch die deutschen Rüstungsfirmen um Rheinmetall und Hensoldt würden im Fokus bleiben. Die Bundesregierung habe im laufendne Jahr Rüstungsexporte für mindestens 11,7 Milliarden Euro genehmigt und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2021 habe bei 9,35 Milliarden Euro gelegen.



In den USA sei am Dienstag derweil gehandelt worden. Die dortigen Börsen hätten etwas höher geschlossen. Der Dow Jones Industrial habe am Ende um 0,4 Prozent auf 37.545,33 Punkte zugelegt. Der marktbreite S&P 500 sei ebenfalls um 0,4 Prozent auf 4.774,75 Punkte geklettert. Und der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,6 Prozent bei 16.878,46 Zählern geschlossen. Besonders stark habe sich die Aktie von Intel präsentiert. Sie sei mit einem Plus von 5,2 Prozent der klare Tagesgewinner im Dow gewesen.



Auch die asiatischen Börsen hätten sich am Morgen mit Gewinnen präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe mit einem Plus von 1,1 Prozent geschlossen. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt um 0,3 Prozent zugelegt. In Hongkong habe der Hang-Seng-Index sogar ein Plus von zwei Prozent verzeichnet. (27.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX war am Freitag vor Weihnachten mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent auf 16.706,18 Punkten aus dem Handel gegangen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zum Start in die verkürzte Handelswoche werde der deutsche Leitindex am Mittwoch erneut ein paar Prozentpunkte höher erwartet. Der Broker IG habe den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,4 Prozent im Plus auf 16.768 Punkte taxiert.Auf der Terminseite sei es sehr ruhig. Im Blickfeld dürfte unter anderem die Aktie von Bayer stehen. Nach einer Reihe von Niederlagen habe Bayer einen Glyphosat-Rechtsstreit in den USA gewonnen. Ein Geschworenengericht in San Benitu County im Bundesstaat Kalifornien habe entschieden, dass der Unkrautvernichter Glyphosat "nicht für die Krankheit des Klägers verantwortlich ist". Dies habe der Pharma- und Chemiekonzern am Wochenende mitgeteilt.